Eramet : Situation 'très critique' pour la SLN

(CercleFinance.com) - Eramet fait part d'une situation 'devenue très critique' pour la Société Le Nickel (SLN), victime de blocages perlés de ses centres miniers depuis plusieurs semaines, du fait d'un conflit local lié à la situation de Vale Nouvelle-Calédonie dont elle n'est pas partie prenante.



La SLN est contrainte d'ajuster au jour le jour ses activités minières et métallurgiques, ce qui 'met en danger les fours de l'usine et pèse financièrement sur l'entreprise' et 'pourrait anéantir les avancées significatives du plan de sauvetage'.



La SLN va solliciter ces prochains jours une procédure de conciliation auprès du président du Tribunal de Commerce mixte de Nouméa. Elle ne peut exclure, en cas de dégradation de sa situation, l'ouverture d'une procédure collective dans les prochaines semaines.



