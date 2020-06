Eramet : Revue stratégique pour Aubert & Duval

(CercleFinance.com) - En réponse à un article de presse paru ce matin, Eramet indique qu'une 'revue stratégique détaillée a été initiée relative à sa filiale Aubert & Duval (A&D), dans laquelle toutes les options sont envisagées'.



Le groupe minier et métallurgique explique que le très fort ralentissement du secteur aéronautique pèse significativement sur l'activité d'A&D, dont le chiffre d'affaires, selon ses dernières estimations, devrait être en baisse d'environ 20% en 2020 par rapport à 2019.



Eramet ajoute qu'il 'communiquera en temps utiles dans le respect de la règlementation applicable', et fera un point sur l'impact de la crise Covid-19 à l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre 2020.



