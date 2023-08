Eramet : Reprise demain des activités de production au Gabon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eramet annonce le redémarrage du fret ferroviaire dès ce soir et la reprise des activités de production de manganèse dès demain au Gabon.



Eramet avait décidé ce matin de suspendre de manière préventive et temporaire l'ensemble de ses activités de production de manganèse et de transport ferroviaire localement.



Le Groupe a décidé du redémarrage immédiat du transport ferroviaire et la reprise des activités d'extraction dès demain matin. La circulation des trains de voyageurs demeure suspendue jusqu'à nouvel ordre.



' Le Groupe continue de suivre de près l'évolution de la situation et tiendra le marché informé. Au total, la production de la mine de Moanda aura été arrêtée pendant 24 heures et le transport ferroviaire pendant 18 heures ' indique la direction.



A travers ses filiales Comilog et Setrag, Eramet emploie plus de 8700 personnes (salariés et sous-traitants) au Gabon.



