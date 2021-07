Eramet : Renoue avec les bénéfices au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eramet publie un chiffre d'affaires de 1878 ME au titre du 1er semestre 2021, soit une hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le même temps, l'EBITDA est passé de 120 à 293 ME, soit une progression de 144%.



Eramet enregistre un résultat opérationnel courant (ROC) de 159 ME, contre -32 ME douze mois auparavant.



Le groupe renoue avec les bénéfices: le résultat net part du groupe s'établit à 53 ME, loin de la perte de 623 ME enregistrée à l'issue du premier semestre 2020.



Pour 2021, Eramet annonce un EBITDA prévisionnel de plus de 850 ME.



'Nous avons réalisé un premier semestre prometteur, porté par de bonnes performances opérationnelles et un environnement de prixgénéralement élevé', analyse Christel Bories,Présidente-Directrice Générale du Groupe.



'Cesrésultatsmontrent que la transformation du Groupe engagée il y a 4 ans porte ses fruits', poursuit-elle avant d'indiquer aborder le second semestre avec confiance, avec 'de très belles perspectives à la foisen termesde résultatset de génération de cash'.





