Eramet : Réalise une perte de -184 ME en 2019

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 3 671 ME en 2019, en baisse de 4 %. A périmètre et change constant la variation du chiffre d'affaires serait en recul de 8 %.



L'EBITDA s'élève à 630 ME, en baisse de - 213 ME, impacté par - 268 ME d'effet prix manganèse et - 49 ME liés aux problèmes logistiques chez Aubert & Duval.



Le résultat opérationnel courant est en baisse de 41 % à 341 ME. Le résultat net part du Groupe est en perte à - 184 ME.



Le free cash-flow s'établit à - 358 ME à fin décembre 2019, dont - 274 ME d'éléments non-récurrents.



