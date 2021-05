Eramet : Raison d'être inscrite dans les statuts

(CercleFinance.com) - Eramet annonce que son assemblée générale mixte des actionnaires, réunie à huis clos le 28 mai à Paris, a approuvé notamment l'inscription de la raison d'être à l'article 3 des statuts de la société minière et métallurgique.



Formulée comme un projet et élaborée avec ses différentes parties prenantes, la raison d'être du groupe affirme son ambition de 'devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble'.



