Eramet : Projets pilotes pour décarboner des procédés

(CercleFinance.com) - Eramet annonce le lancement de 'deux projets pilotes novateurs' visant à décarboner ses procédés de production métallurgiques, à savoir la production d'alliages de manganèse et de laitier de titane.



Eramet souligne que les deux projets ont reçu le soutien d'Enova, l'agence gouvernementale norvégienne pour la transition énergétique, via une subvention d'environ 6 millions d'euros octroyée à la filiale norvégienne du Groupe, Eramet Norway, et ses trois usines d'alliages de manganèse à Porsgrunn, Sauda et Kvinesdal.



La prochaine étape consistera à réaliser un pilote industriel afin de confirmer la faisabilité technique de cette innovation.



