Eramet : Progresse dans le classement Climate Change du CDP

(CercleFinance.com) - Le groupe Eramet fait savoir qu'il vient de se voir attribuer la note A-, en net progrès, dans le classement Climate Change 2022 du Carbon Disclosure Project (CDP), un organisme international de référence dans l'évaluation de l'impact environnemental des entreprises.



Eramet rejoint les entreprises leaders dans son secteur d'activité de ' fusion, raffinage et formage de métaux ' avec la note A-, contre B en 2021 et D en 2019, qui récompense ses actions volontaristes dans la lutte contre le changement climatique.



Eramet s'est fixé un objectif de réduction de 40 % de ses émissions de CO2 d'ici 2035 (par rapport à 2019), en s'appuyant sur trois leviers majeurs : le recours à des réducteurs biosourcés, la décarbonation des énergies achetées et le développement de la capture et stockage du carbone (CCS).



