Eramet : Prévision d'EBITDA relevée pour 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Eramet indique réviser en hausse sa prévision d'EBITDA pour l'année 2021, estimant désormais qu'il serait proche d'un milliard d'euros, compte tenu notamment de l'excellente dynamique pour les alliages de manganèse.



Sur son troisième trimestre, il revendique un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros, en progression de 34% en comparaison annuelle, avec une croissance de 42% de la division mines et métaux, et un léger tassement de 2% pour la division alliages haute performance.



'La très forte progression du chiffre d'affaires mines et métaux est portée par une demande soutenue dans nos principaux marchés et par un environnement de prix très favorable, en particulier pour les alliages de manganèse', explique la PDG Christel Bories.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.