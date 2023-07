Eramet : Prévision d'EBITDA abaissée pour 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans un contexte macroéconomique difficile qui persiste, Eramet révise sa prévision d'EBITDA ajusté à la baisse à près de 900 millions d'euros pour l'ensemble de 2023, compte tenu notamment d'évolutions de prix défavorables.



Le groupe minier et métallurgique publie un résultat net part du groupe en chute de 86% à 98 millions d'euros sur les six premiers mois de 2023, et un EBITDA ajusté à 339 millions, en fort retrait de 71% par rapport à un premier semestre record en 2022.



Son chiffre d'affaires ajusté a reculé de 32% à 1,9 milliard d'euros, sur fond d'une 'forte contraction des prix de vente pour l'ensemble des marchés du groupe, notamment les alliages de manganèse et le nickel de classe II'.



