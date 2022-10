Eramet : Prévision d'EBITDA abaissée pour 2022

(CercleFinance.com) - Dans un contexte inflationniste qui perdure et compte tenu du recul des prix de vente, Eramet révise en légère baisse sa prévision d'EBITDA, autour de 1,5 milliard d'euros en 2022 (contre autour de 1,6 milliard précédemment).



Le groupe minier et métallurgique revendique un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros au titre du troisième trimestre, en hausse de 34% par rapport à la même période en 2021, dont +6% d'effet volume, +17% d'effet prix et +11% d'effet change.



Eramet revendique une 'très bonne performance opérationnelle des principales activités minières', ainsi qu'un début d'inversion de tendance au niveau des prix de vente, mais un maintien du coût des intrants à des niveaux élevés et un focus sur le contrôle des coûts.



