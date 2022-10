Eramet : Plombé par une dégradation d'analyste

(CercleFinance.com) - Eramet recule de plus de 2% sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre', du fait d'un objectif de cours ramené de 120 à 80 euros au vu d'un 'environnement plombé par la hausse des matières premières et l'inflation des coûts'.



'Alors que le newsflow sur le manganèse et le ferronickel devrait rester durablement mitigé et la transition vers les métaux de transition prendre du temps, le marché pourrait rester durablement à l'écart du dossier', prévient l'analyste.



