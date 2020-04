Eramet : Plan de solidarité face à la pandémie

(CercleFinance.com) - Face à la crise sanitaire, Eramet annonce la création d'un plan de solidarité alimenté par une dotation exceptionnelle de 1,5 million d'euros et une réallocation des actions de soutien aux communautés autour de ses sites miniers et métallurgiques.



Au total, il pourra consacrer de l'ordre de 10 millions d'euros pour financer des mesures concrètes de lutte contre la propagation et les conséquences de la pandémie, grâce à des actions sanitaires et de soutien économique et social.



Afin de contribuer au plan, les dirigeants ont décidé de revoir à la baisse leur rémunération des mois d'avril et mai 2020. Les membres du conseil d'administration s'associent à cet effort en renonçant à 10% de leur rémunération annuelle.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ERAMET en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok