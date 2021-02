Eramet : Perte nette creusée en 2020

(CercleFinance.com) - Eramet publie un résultat net part du groupe de -675 millions d'euros au titre de 2020, contre -184 millions l'année précédente, un résultat opérationnel courant en chute de 69% à 106 millions, et un EBITDA en baisse de 37% à 398 millions.



Le chiffre d'affaires du groupe de métaux a reculé de 3% à 3,55 milliards d'euros (-2% à périmètre et change constants), pénalisé par la forte baisse des prix du minerai de manganèse (-19%), ainsi que le recul des ventes aéronautiques chez Aubert & Duval.



Les mesures de préservation de la trésorerie, telles que le contrôle strict des investissements industriels et du BFR, sont maintenues en 2021. Par ailleurs, il sera proposé à l'assemblée générale du 28 mai de ne pas verser de dividende au titre de 2020.



