Eramet : Oddo reste positif, mais abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' sur Eramet, mais abaisse son objectif de cours de 180 à 142 euros, tout en déclarant s'attendre pour le groupe minier et métallurgique à un 'premier semestre record, porté par la division manganèse'.



Si sa valorisation avant actualisation ressort en ligne avec ses hypothèses antérieures, la hausse sur 2022 compensant la baisse sur les années suivantes, il a rehaussé son CMPC (coût moyen pondéré du capital) avec la dégradation des conditions de marché.



'Globalement, nous restons positifs car le mix de matières premières d'Eramet reste attractif (bons fondamentaux du manganèse en particulier) et son exposition à la parité euro-dollar est un atout dans le contexte actuel', indique toutefois l'analyste.



