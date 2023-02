Eramet : Oddo reste positif, ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' sur Eramet tout en rehaussant son objectif de cours de 141 à 143 euros, soit un potentiel de hausse de 52%, avec la prise en compte d'une dette nette plus faible que prévu pour le groupe minier et métallurgique.



Le bureau d'études justifie sa position positive par 'un momentum favorable sur les activités traditionnelles, notamment le manganèse, sur fond de reprise en Chine, et sur le potentiel dans les métaux du futur, encore trop mal perçu par le marché'.



'Après la baisse récente du titre, le parcours boursier reste en grande partie dépendant des cours des matières premières mais les annonces attendues sur le lithium et le nickel qualité batterie pourraient permettre une revalorisation du titre', estime l'analyste.



