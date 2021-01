Eramet : Oddo reste à 'achat', remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Eramet et relève son objectif de cours de 56 à 60 euros, au lendemain de la résiliation de l'accord pour une cession de Tizir à Tronox, moyennant une indemnité de rupture de 18 millions de dollars.



Le bureau d'études réintègre à ses attentes la contribution de Tizir (précédemment déconsolidée fin 2021). 'Les regards se tournent vers Aubert & Duval', souligne-t-il, jugeant que sa cession 'est désormais cruciale pour assainir la situation financière du groupe'.



'La situation financière et opérationnelle d'Eramet demeure compliquée mais nous anticipons dès 2021 la mise en place de catalyseurs tandis que la remontée du cours du nickel et du manganèse est désormais tangible', maintient toutefois l'analyste.



