Eramet : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Dans une note sur le secteur des minières diversifiées, pour lequel il revoit à la hausse son scénario de prix, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Eramet avec un objectif de cours relevé de 86 à 89 euros.



Selon lui, la situation financière et opérationnelle d'Eramet est stabilisée et l'engagement des parties prenantes (SLN, Aubert & Duval) devrait se concrétiser, tandis que les fondamentaux du nickel et du manganèse restent solides et la valorisation est attractive.



Au niveau du secteur, Oddo BHF relève ses attentes de BPA 2021, 2022 et 2023 de respectivement 22%, 19% et 6%, mais il laisse inchangée sa hiérarchie de valeurs, réitérant ainsi sa préférence pour Anglo American.



