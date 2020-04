Eramet : Oddo confirme son opinion et l'objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eramet a décidé de ne pas engager la construction de son usine de production de lithium en Argentine. Oddo estime que ce gisement reste un bel actif avec un fort potentiel pour le Groupe dans les années à venir.



Cette décision conduira à la comptabilisation d'une charge de l'ordre de 150 ME, dont une dépréciation d'actifs.



' Nous réduisons nos anticipations de capex pour 2020 Pour faire face à la crise sanitaire, Eramet renforce et accélère les mesures de préservation de sa trésorerie, en particulier en réduisant ses investissements ' indique Oddo.



' Nous laissons inchangées nos hypothèses de prix ainsi que notre EBITDA 2020e à 469 ME et 2021e à 708 ME, basés sur ces hypothèses. Nous intégrons la dépréciation d'actifs liée au projet Lithium ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 31 E.



