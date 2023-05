Eramet : Oddo BHF reste positif avec une cible abaissée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Eramet, mais abaisse son objectif de cours de 140 à 137 euros, un ajustement 'relativement modeste' car ses hypothèses de prix sont globalement inchangées de même que celles de volumes au-delà de 2023.



'Malgré un momentum moins porteur, Eramet bénéficie toujours d'une valorisation attractive avec une décote de plus de 50% des multiples d'EBITDA 2024-25 sur le secteur tandis que l'amélioration du profil opérationnel est en bonne voie', juge l'analyste.



Il pointe en effet la sortie des activités d'alliages qui devrait être parachevée en juin avec la cession d'Erasteel et le démarrage début 2024 du projet de lithium de Centenario en Argentine dont la contribution devrait grimper à un tiers de l'EBITDA en 2026.



