Eramet : Oddo BHF relève son opinion à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Oddo a relevé mercredi son opinion sur Eramet, passant à 'surperformance' contre 'neutre' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 86 à 141 euros, ce qui correspond à un potentiel de progression de 54% par rapport au cours de clôture de mardi.



Reconnaissant que le parcours boursier d'Eramet a été jusqu'ici 'mitigé' à cause d'un portefeuille d'activités tourné vers les métaux traditionnels (principalement manganèse et nickel), l'intermédiaire estime que la société a pourtant 'tout d'une grande'.



D'après l'analyste, l'amélioration prévue de la conjoncture déjà perceptible dans les cours des matières premières devrait permettre au groupe de redresser ses résultats à partir du second semestre 2023, avant d'accélérer ses performances courant 2024 avec le démarrage de l'activité lithium.



Oddo souligne par ailleurs qu'Eramet dispose d'autres projets attractifs dans les métaux de transition énergétique, qui devraient soutenir la progression des résultats et améliorer fortement son 'mix' produits.



'La structure financière est désormais très saine et la visibilité sur les résultats futurs satisfaisante avec la cession de la plupart des activités sous-performantes', ajoute-t-il dans sa note.



'Dans ce contexte, la valorisation semble injustement décotée par rapport aux pairs', conclut Oddo.



