Eramet : Oddo BHF relève son opinion

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Eramet de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 82 à 120 euros, jugeant que le titre 'devrait profiter d'un momentum de résultat favorable dans le manganèse et le nickel ainsi que d'une embellie chez AHP'.



'Eramet devrait publier des résultats 2021 solides le 23 février prochain, portés par la seule division Mines & Métaux grâce à une bonne performance opérationnelle dans toutes les entités à l'exception de la SLN', estime l'analyste.



Le bureau d'études ajoute que l'année 2022 devrait selon lui être encore meilleure et que le désendettement du groupe va accélérer. 'La valorisation en VE/EBITDA ressort à 2,2 fois 2022 (contre 4,5 fois en moyenne sur 10 ans)', note-t-il en outre.



