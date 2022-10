Eramet : Oddo BHF dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade son opinion sur Eramet de 'surperformance' à 'neutre' du fait d'un objectif de cours ramené de 120 à 80 euros, soit un potentiel de hausse limité à 19%, au vu d'un 'environnement plombé par la hausse des matières premières et l'inflation des coûts'.



Selon le bureau d'études, Eramet pourrait profiter de la publication au titre du troisième trimestre pour actualiser son scénario de prix, voire sa guidance. Pour sa part, Oddo attend désormais un EBITDA annuel de 1,61 milliard d'euros.



'Alors que le newsflow sur le manganèse et le ferronickel devrait rester durablement mitigé et la transition vers les métaux de transition prendre du temps, le marché pourrait rester durablement à l'écart du dossier', prévient l'analyste.



