(CercleFinance.com) - Tout en réaffirmant son opinion 'surperformance' sur Eramet, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 137 à 126 euros, dans le sillage d'une révision à la baisse de ses attentes 2023 désormais inférieures à la guidance du groupe minier et métallurgique.



Pointant un environnement de marché dégradé, et sans franche amélioration attendue au second semestre, le bureau d'études estime que le momentum reste négatif sur les prochains mois, et se situe 28% sous le consensus 2023.



Oddo BHF reste néanmoins positif sur la valeur, considérant qu'elle reste très sous-valorisée par rapport à ses concurrents, avec une décote qui lui semble 'excessive au vu des perspectives de croissance liées notamment au projet argentin de lithium'.



