Eramet : Nouvel objectif de réduction des émissions de CO2

(CercleFinance.com) - Eramet annonce avoir atteint dès 2021 les objectifs de sa feuille de route RSE 2018-2023 soit réduire de 26% l'intensité carbone par rapport à 2018.



Par conséquent, afin de poursuivre sa contribution à la lutte contre le changement climatique, Eramet a souhaité se fixer un nouvel objectif à 15 ans, en ligne avec l'Accord de Paris et les recommandations du GIEC.



La société vise désormais une baisse de 40 % de ses émissions absolues d'ici 2035 (par rapport à 2019) sur les scopes 1 & 2, un objectif qui constitue un nouveau jalon pour le groupe dans sa marche vers la neutralité carbone en 2050.



Eramet précise que l'objectif a été validé par le Science Based Targets initiative (SBTi) qui s'est assuré que les engagements pris sont pertinents et compatibles avec l'Accord de Paris.





