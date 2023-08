Eramet : Le titre pâtit des troubles politiques au Gabon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Eramet décroche de près de 20% ce mercredi à la Bourse de Paris en raison des troubles politiques qui secouent le Gabon, où le groupe exploite la première mine de manganèse au monde.



Une tentative de coup d'Etat a été menée aujourd'hui au Gabon, où un groupe d'officiers dit avoir évincé du pouvoir le président Ali Bongo, tout juste réélu.



Interrogé par Cercle Finance, Eramet a déclaré ce matin avoir mis en suspens toutes ses activités dans le pays dans le cadre d'une procédure visant à assurer la sécurité de son personnel.



'Toutes les opérations de Comilog et de Setrag, qui exploite le réseau ferroviaire transgabonais acheminant le minerai, ont été mises en suspens', a indiqué une porte-parole du groupe minier.



D'après des sources de marchés, cette suspension 'temporaire' constituerait une simple mesure de précaution en attendant d'y voir plus clair sur la situation.



Eramet emploie actuellement quelque 8000 personnes au Gabon, dont 98% sont gabonais.



La société a récemment annoncé qu'elle prévoyait d'investir près de 200 millions d'euros dans le pays afin de pérenniser la croissance de sa production et le transport du minerai.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.