Eramet : Hausse de 148% du résultat net pdg en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eramet publie un chiffre d'affaires de 5014 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 37% par rapport à l'exercice précédent (+25% à changes constants).



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté progresse de 58%, pour s'établir à 1897 ME.



Le résultat net part du groupe ressort quant à lui à 740 ME, soit une hausse de 148% en un an, incluant la quote-part de résultat de Weda Bay (258 ME) ainsi qu'unedépréciation d'actif relative à la SLN(-124ME, part du Groupe).



Pour 2023, Eramet devrait réaliserprès de600MEd'investissements,hors activités en cours de cession et horspart financée par Tsingshan duprojet Lithium.



Le groupe cible un EBITDAajustéde 1,2MdE en 2023, incluant la contribution proportionnelle de Weda Bay.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.