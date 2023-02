Eramet : En tête du SBF 120, Oddo BHF passe positif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eramet caracole en tête des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mercredi à la Bourse de Paris, le titre bénéficiant d'un relèvement de recommandation d'Oddo BHF, qui affiche désormais une opinion favorable sur le titre.



L'action du groupe minier et métallurgique bondit actuellement de plus de 12%, alors que le SBF cède 0,1% dans un marché prudent avant les annonces de la Fed, prévues dans la soirée.



Oddo a relevé son opinion sur la valeur, passant à 'surperformance' contre 'neutre' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 86 à 141 euros, soit un potentiel de progression de 54% par rapport au cours de clôture de mardi.



Reconnaissant que le parcours boursier d'Eramet a été jusqu'ici 'mitigé' à cause d'un portefeuille d'activités tourné vers les métaux traditionnels (principalement manganèse et nickel), l'intermédiaire estime que la société a pourtant 'tout d'une grande'.



D'après l'analyste, l'amélioration prévue de la conjoncture déjà perceptible dans les cours des matières premières devrait permettre au groupe de redresser ses résultats à partir du second semestre 2023, avant d'accélérer ses performances courant 2024 avec le démarrage de l'activité lithium.



Oddo souligne par ailleurs qu'Eramet dispose d'autres projets attractifs dans les métaux de transition énergétique, qui devraient soutenir la progression des résultats et améliorer fortement son 'mix' produits.



'La structure financière est désormais très saine et la visibilité sur les résultats futurs satisfaisante avec la cession de la plupart des activités sous-performantes', ajoute-t-il dans sa note.



'Dans ce contexte, la valorisation semble injustement décotée par rapport aux pairs', conclut Oddo.



En Bourse, Eramet affiche désormais plus de 21% de hausse depuis le début de l'année alors que le SBF 120 gagne 9,2% dans l'intervalle. Sur les trois derniers mois, le cours de Bourse a grimpé de 45%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.