Eramet : Dans le vert avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Eramet gagne plus de 1% avec le soutien d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 82 à 120 euros sur le titre du groupe minier et métallurgique.



'Eramet devrait publier des résultats 2021 solides le 23 février prochain, portés par la seule division Mines & Métaux grâce à une bonne performance opérationnelle dans toutes les entités à l'exception de la SLN', estime l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel