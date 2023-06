Eramet : Contribution aux territoires hôtes accrue en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans son rapport sur la transparence financière à fin 2022, Eramet indique avoir augmenté significativement sa contribution à l'économie de ses territoires hôtes pour un montant de 3,3 milliards d'euros l'année dernière, contre 1,8 milliard en 2021.



Le groupe minier et métallurgique ajoute que ses achats locaux et la masse salariale se sont également inscrits en hausse d'une année sur l'autre, pour représenter respectivement un total de plus de deux milliards et de 0,6 milliard d'euros.



'Plus de 127.940 personnes ont bénéficié des actions sociétales du groupe au sein de ses territoires hôtes grâce à un investissement total de l'ordre de 11 millions d'euros', note par ailleurs Eramet dans son communiqué.



