Eramet : Avenant à un pacte d'actionnaires

(CercleFinance.com) - L'AMF fait part de la conclusion, le 30 novembre, d'un avenant au pacte d'actionnaires du 16 mars 2012 au capital d'Eramet, entre les sociétés Sorame et Ceir -toutes deux contrôlées par la famille Duval- et FSI Equation, avenant qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021.



Il est prévu que le pacte d'actionnaires sera désormais prorogé par tacite reconduction par période de six mois (au lieu d'un an) à défaut de sa dénonciation notifiée par l'une des parties à l'autre, un mois au moins avant l'expiration de la période en cours.



