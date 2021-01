Eramet : Arrêt du processus de cession de l'usine de TiZir

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors qu'Eramet et Tronox Holdings avaient signé un accord le 14 mai 2020 portant sur la cession à Tronox de 100 % des actions de TTI(TiZir Titanium & Iron AS) - l'usine norvégienne de TiZir - Tronox vient de notifier à Eramet la résiliation unilatérale de l'accord, interrompant en conséquence le processus de vente.



Après la signature de l'accord entre les deux parties, l'Autorité de la Concurrence et des Marchés du Royaume Uni, la CMA, avait décidé de soumettre le projet d'acquisition à une enquête de Phase 2 - à moins qu'une offre de mesures correctives satisfaisantes ne soit faite de la part de Tronox.



Malgré les mesures correctives proposées par Tronox, la CMA a tout de même décidé de soumettre le projet d'acquisition à une enquête de Phase 2. Tronox a par conséquent décidé de renoncer à l'achat de l'usine.



La résiliation de l'accord déclenchera finalement le paiement par Tronox d'une indemnité de rupture de 18 millions USD.



