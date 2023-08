Eramet : Eramet annonce la reprise progressive de ses activités au Gabon

PARIS (Reuters) - Eramet a annoncé mercredi la reprise dans la soirée au Gabon de son activité de fret ferroviaire et celle jeudi matin de sa production de manganèse, après les avoir suspendues dans la matinée en raison d'un coup d'Etat.

Le groupe minier français ajoute dans un communiqué que la circulation des trains de voyageurs demeure en revanche suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Un groupe d'officiers de l'armée gabonaise a annoncé mercredi avoir pris le pouvoir et placé en résidence surveillée le président Ali Bongo, dans la foulée de l'annonce de la victoire électorale de ce dernier, pour un troisième mandat.

"Compte-tenu des informations disponibles ce soir sur les évènements en cours au Gabon, le groupe a décidé du redémarrage immédiat du transport ferroviaire et la reprise des activités d'extraction dès demain matin, jeudi 31 août", a déclaré Eramet.

"Le groupe continue de suivre de près l'évolution de la situation et tiendra le marché informé. Au total, la production de la mine de Moanda aura été arrêtée pendant 24 heures et le transport ferroviaire pendant 18 heures", a-t-il ajouté, rappelant qu'il employait plus de 8.700 personnes au Gabon, à travers ses filiales Comilog et Setrag, en comptant salariés et sous-traitants.

Après l'annonce de la suspension de ses activités au Gabon, Eramet a vu son titre dégringoler en Bourse, clôturant en baisse de 16,54%.

(Reportage Sybille de La Hamaide, rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)

