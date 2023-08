Eramet : AlphaValue reste à 'alléger' avec le Gabon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a renouvelé mercredi sa recommandation 'alléger' sur Eramet, assortie d'un objectif de cours de 76,1 euros, après le coup d'Etat au Gabon, un pays jugé 'clé' pour le groupe minier français.



Dans une note de recherche, le bureau d'études rappelle qu'Eramet produit 100% de son manganèse au Gabon, précisant au passage que le minerai représente aujourd'hui 60% de son chiffre d'affaires.



Pire, ajoute-t-il, le métal génère désormais 90% de son résultat opérationnel courant (Ebitda) du fait des difficultés actuellement rencontrées par ses activités dans le nickel et les sables minéralisés.



Sachant que les frontières du pays ont été fermées, le cabinet indépendant estime qu'il faut de toute façon s'attendre à ce que les performances de la société soient affectées par ces troubles politiques.



'Qu'il se prolonge pendant quelques jours ou pendants des mois, tout climat d'instabilité politique dans le pays ne ferait que pénaliser les résultats du groupe', poursuit-il.



'L'issue du coup d'Etat reste encore incertaine, mais son impact pourrait être énorme', prévient AlphaValue, qui souligne que le dossier pourrait peser sur le titre pendant un certain temps, les marchés ayant tendance à détester l'incertitude.



