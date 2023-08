Eramet : AlphaValue recommande d''alléger'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a ramené jeudi sa recommandation sur le titre Eramet de 'achat' à 'alléger', avec un objectif de cours réduit de 116 à 76,2 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que la situation est devenue 'plus compliquée' sur tous les marchés du groupe minier et métallurgique.



D'après le cabinet de recherche, la seule lumière au bout du tunnel est la perspective d'un décollage de la production de nickel sur le site de Weda Bay, qu'Eramet détient à hauteur de 38,7%.



Pour AlphaValue, cette promesse vient quelque peu améliorer un scénario jugé 'plutôt déprimant' qui le conduit à conseiller aux investisseurs de faire preuve de patience face à une dynamique boursière qui devrait rester, selon lui, défavorable jusqu'à la fin de l'année au moins.



