Eramet : A approuvé l'ensemble des résolutions

(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d'Eramet s'est tenue le 31 mai 2022 à Paris sous la présidence de Mme Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d'Eramet,



Les actionnaires d'Eramet ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées.



L'Assemblée Générale a approuvé la distribution d'un dividende de 2,50 E par action au titre de l'exercice 2021. Le détachement du dividende aura lieu le 3 juin 2022 et le paiement à partir du 7 juin 2022.



A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration d'Eramet est composé de 18 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comporte 8 membres indépendants et 7 femmes.



