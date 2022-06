Eramet : 1,8 milliard pour ses territoires hôtes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans son rapport annuel sur les paiements aux gouvernements dans les territoires où il a des activités dans l'industrie extractive, Eramet indique avoir contribué à hauteur de 1,8 milliard d'euros à l'économie de ses territoires hôtes.



Le groupe minier et métallurgique précise que plus de 65.000 personnes ont bénéficié de la mise en oeuvre d'actions sociétales en faveur de la jeunesse, de la santé et du développement local pour un peu plus de 11 millions d'euros.



'Nous voulons avoir un impact positif pour accompagner le développement économique et la croissance locale', souligne Virginie de Chassey, directrice développement durable et engagement d'entreprise d'Eramet.



