Equasens (ex-pharmagest) : Stifel ajuste sa cible après le CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en ajustant son objectif de cours de 85 à 86 euros, Stifel réitère sa recommandation 'conserver' sur Equasens, affichant une préférence pour ses pairs Nexus et CompuGroup, tous deux recommandés à 'achat', dans le secteur de l'informatique pour la santé.



'Equasens a dévoilé un chiffre d'affaires solide pour le premier trimestre, avec une croissance organique atteignant 14% (+11,1% en excluant le plan de numérisation Segur en France)', met-il en avant après le point d'activité.



Le broker rehausse son hypothèse de croissance organique pour 2023, passant de 6,1% à 6,4%, mais 'reste prudent dans la mesure où l'activité peut être bosselée, et où les bases de comparaison deviendront de plus en plus difficiles cette année'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.