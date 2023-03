Equasens (ex-pharmagest) : Croissance de 18% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Le groupe d'informatique pour la santé Equasens a publié vendredi soir, au titre de 2022, un résultat net en croissance de 18,3% à 48,7 millions d'euros, soit 3,09 euros par action, et un résultat opérationnel courant en hausse de 12,6% à 56,8 millions.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 10,9% à 214,1 millions d'euros, une 'croissance forte soutenue par le Ségur et pilotée avec un effort de déploiement constant', et avec une progression notable de la contribution des relais de croissance 'hors officine'.



Un dividende de 1,15 euro par action (+9,5%) sera proposé au titre de 2022. Pour 2023, la solidité financière du groupe 'lui permet de maintenir ses ambitions d'expansion en Europe et de développement dans d'autres domaines de la santé'.



