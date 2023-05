Equasens (ex-pharmagest) : Croissance de 13% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Equasens affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 en croissance de 14% à plus de 56,2 millions d'euros, toutes ses divisions ayant progressé, hors Fintech toujours impactée par un marché des taux élevés.



Le groupe de solutions informatiques pour la santé souligne aussi la poursuite du déploiement et des installations des solutions référencées SEGUR Vague 1, qui ont représenté un chiffre d'affaires trimestriel de 1,43 million sur la période.



Stimulé par ses dernières opérations de croissance externe, Equasens 'entend maintenir sa dynamique de croissance organique dans la continuité de ce premier trimestre, et confirme ses ambitions pour l'année 2023'.



