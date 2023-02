Equasens (ex-pharmagest) : Croissance de 11% du CA en 2022

(CercleFinance.com) - Equasens affiche pour l'année 2022 un chiffre d'affaires en croissance de 10,9% à 214,1 millions d'euros. A périmètre comparable (y compris Prokov Editions sur le dernier trimestre), il s'est inscrit en progression de 8,8% à 210,1 millions.



La société de solutions logicielles pour la santé estime ainsi avoir 'confirmé l'efficience de sa stratégie de croissance (organique et externe)' et que 'les référencements Ségur de ses logiciels ont consacré son savoir-faire et son expertise technologique'.



Equasens anticipe pour 2022 des résultats 'dans la continuité des exercices précédents' et pour 2023, 'maintient ses ambitions d'expansion en Europe et de développement dans d'autres domaines de la santé'.



