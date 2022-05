Eni : Versalis transforme ses activités à Porto Marghera

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé hier soir que sa société chimique Versalis allait transformer ses activités à Porto Marghera (Italie) avec la mise en place de plusieurs initiatives industrielles dans la zone ayant nécessité plus de 500 ME d'investissements.



Versalis construit ainsi la première usine de recyclage mécanique avancé des plastiques post-consommation, suite à l'acquisition de la technologie et des installations d'Ecoplastic en 2021.



Il s'agira alors de produire des polymères styréniques à partir de matières premières recyclées, déjà triées et prétraitées. La capacité totale de cette première phase sera d'environ 20 000 tonnes/an.



Versalis construira également la première usine en Italie, à Porto Marghera, pour la production d'alcool isopropylique, un produit aujourd'hui entièrement importé de l'étranger et utilisé dans de nombreux secteurs du marché. La capacité de la nouvelle usine, 30 000 tonnes/an, est en ligne avec la demande du marché intérieur et est considérée comme une étape stratégique pour Versalis dans la spécialisation de son portefeuille avec des produits à plus forte valeur ajoutée.



Enfin, une usine de production d'hydrogène sera également construite pour desservir l'usine d'alcool isopropylique.



Ces initiatives visent à accélérer la transition énergétique et le développement de la chimie à partir de l'économie circulaire. Cette mise en oeuvre permettra de réduire de plus de 600 000 tonnes/an les émissions de CO2.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.