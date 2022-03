Eni : Versalis augmente sa participation dans Novamont

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que sa société chimique Versalis renforce son partenariat avec Novamont. Les deux sociétés reconfirment ainsi leur engagement à travers Matrica, la joint-venture créée en 2011 entre Versalis et Novamont à Porto Torres (Italie), spécialisée dans la fabrication de bioproduits à partir de sources renouvelables.



L'idée des deux partenaires est de renforcer leurs synergies dans la transition écologique pour une chimie verte, de maximiser les retombées et de saisir de nouvelles opportunités.



Dans ce cadre, Versalis portera désormais sa participation dans Novamont de 25 à 35%.



' Le renforcement du partenariat entre Versalis et Novamont combine les grandes compétences techniques et commerciales des deux sociétés, et permettra d'accélérer le développement des technologies, des chaînes d'approvisionnement et d'améliorer la compétitivité ', a réagi

Adriano Alfani, directeur général de Versalis.





