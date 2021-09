Eni : Versalis acquiert les 60% restants de Finproject

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui que sa filiale Versalis a exercé son option afin d'acquérir les 60% restants de Finproject, un spécialiste italien du 'coumpoundage', un processus de fabrication de plastiques à partir du mélange de polymères et d'additifs.



Versalis avait acquis les premiers 40% en juillet 2020 et détiendra donc désormais le plein contrôle de Finproject. Selon Versalis, cette nouvelle opération lui permettra de développer davantage de polymères spéciaux, à partir de matières premières renouvelables ou recyclées.



L'acquisition permet aussi la création d'une plateforme leader, entièrement italienne, et de profiter de la synergie entre le leadership technologique et industriel de Versalis et le positionnement de Finproject sur le marché des applications à haute valeur ajoutée.



La transaction devrait être formellement finalisée au 4e trimestre, indique Eni.



