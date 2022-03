Eni : Vers une entrée de NEOA à la bourse de Londres

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni, par l'intermédiaire d'Eni International B.V. et en collaboration avec LiveStream LLC, annonce son intention d'introduire New Energy One Acquisition Corporation (NEOA) à la Bourse de Londres.



Soutenu par LiveStream et Eni, NEOA a été formé dans le but de réaliser un groupement d'entreprises visant à participer ou à bénéficier de la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone.



Dans ce cadre, NEOA compte lever 175 millions de livres sterling, dont 17,5 millions de livres sterling couverts par Eni (avec une option d'augmentation jusqu'à 25 millions de livres sterling), par le biais d'une offre et d'une souscription dans le cadre de l'admission.



'Notre collaboration avec NEOA est une décision stratégique qui permettra d'élargir les opportunités d'innovation dans un environnement en évolution rapide', indique Eni.



