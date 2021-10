Eni : Vers l'introduction en bourse d'Eni Retail & Renewables

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que son conseil d'administration a approuvé le lancement d'un processus d'offre publique initiale et de cotation des actions d'Eni R&R (Retail & Renewables), la nouvelle activité de vente au détail et d'énergie renouvelable d'Eni.



Selon Eni, une introduction en bourse constitue ' la voie privilégiée pour cristalliser la valeur de l'entreprise ', une opération qui pourrait être conclue au cours de l'année 2022, sous réserve des conditions de marché. Eni précise qu'elle conservera une participation majoritaire dans la société.



Eni R&R sera financièrement indépendante avec son propre bilan et une notation de crédit lui permettant d'accéder à la dette à des coûts compétitifs et de financer la croissance, explique Eni.



Après la fusion des activités de vente au détail et d'énergies renouvelables, Eni R&R est devenu le 2e opérateur italien de points de recharge pour véhicules électriques.



La société vise à développer plus de 6 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2025 et plus de 15 GW d'ici 2030. Eni R&R vise aussi à doubler son EBITDA entre 2021 et 2025, passant de 600 ME à 1.2 MdE.



D'autres mises à jour sur l'entreprise - y compris le nouveau nom de la société - seront annoncées le 22 novembre, précise Eni.





