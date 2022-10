Eni : Une nouvelle image de marque pour Versalis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Versalis a revu son logo pour représenter la stratégie de l'entreprise en tant que leader industriel, en alignement avec l'identité d'Eni, dans son offre de produits décarbonés.



Grâce à l'innovation, l'entreprise vise à développer des technologies dans le cadre de l'économie circulaire et de la chimie de sources renouvelables.



La spécialisation du portefeuille de Versalis est axée sur le développement de marchés et de produits pour la transition énergétique et la mobilité durable.



Dans le cadre de l'économie circulaire, Versalis s'engage dans le recyclage mécanique et chimique des déchets plastiques et la chimie issue des énergies renouvelables, ainsi que dans le développement continu de nouveaux marchés et applications pour ces sous-produits.



Le nouveau logo s'inspire des valeurs et des caractéristiques uniques d'une entreprise capable d'embrasser l'évolution continue de l'industrie chimique.



L'élément principal est toujours le chien à six pattes, symbole d'Eni, rendu dans les couleurs de Versalis qui reflètent la mission durable de l'entreprise.



