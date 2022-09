Eni : UBS reste à l'achat malgré la taxe fiscale de 1,4 MdE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 17,5 E après l'annonce de la révision à la hausse de l'impôt exceptionnel italien à 1,4 milliard d'euros.



' Eni a annoncé que le montant qu'elle doit payer au titre de la contribution exceptionnelle des entreprises énergétiques italiennes a augmenté à 1,4 milliard d'euros par rapport à l'estimation précédente de 550 millions d'euros. Les 850 millions d'euros supplémentaires représentent environ 2 % de la valeur marchande de la société ' indique UBS.



Eni avait déterminé que le montant total de la contribution extraordinaire due par les entreprises opérant dans le secteur de l'énergie était d'environ 550 millions d'euros et a versé 40% de ce montant à titre d'avance. Cette contribution extraordinaire fait partie des mesures de soutien décidées par le gouvernement italien.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.