Eni : Transfert de participation dans un bloc à QatarEnergy

(CercleFinance.com) - Eni et TotalEnergies ont finalisé le transfert vers QatarEnergy d'une participation de 30% dans l'exploration des blocs 4 et 9 au large du Liban.



Avec ce transfert, Eni détiendra une participation de 35%, QatarEnergy 30% et TotalEnergies (opérateur) les 35 % restants.



L'opération renforce la coopération stratégique avec QatarEnergy et confirme l'intérêt de l'exploration bassins de la Méditerranée orientale.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel