Eni : Signature d'une série d'accords au Rwanda

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature de quatre accords avec le gouvernement du Rwanda pour développer des initiatives conjointes innovantes dans les domaines de l'agriculture, de la protection d'écosystèmes forestiers uniques, de la technologie et de la santé.



Dans le secteur agricole, la convention signée avec l'Agence nationale de la recherche et du développement industriels prévoit le lancement d'un projet pilote de production de variétés de semences pour les oléagineux et l'utilisation de drones pour l'analyse des sols et le suivi des cultures.



L'accord, avec le Rwanda Development Board et la start-up technologique à but non lucratif Rainforest Connection, vise à protéger les forêts et à générer des crédits carbone.



Dans le secteur de la santé, la Fondation Eni, en collaboration avec le ministère de la Santé (MoH) et le ministère des Finances et de la Planification économique (MINECOFIN), a signé un accord de trois ans pour renforcer les services de base de santé maternelle et infantile.



Enfin, un accord de coopération entre Eni et le ministère des TIC et de l'Innovation jouera un rôle transversal dans le soutien d'initiatives dans des domaines d'intérêt commun : de l'agriculture de précision à la surveillance et à la santé des forêts.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.